هذا ما وصلت إليه لجنة تعديل الدستور

كشف المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، أنه تبقى شهر واحد لدى لجنة تعديل الدستور، لتقديم الصيغة النهائية.

وأشار لدى حلوله على منتدى الحوار، اليوم الاثنين، أنه مر شهر على انطلاق عمل اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، ولم يتبقى الا شهر واحد على تقديم صيغته النهائية.

وأضاف ” تعديل الدستور هو اللبنة الأساسية للشروع الفعلي في تجسيد الالتزامات 54 التي قدمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال حملته الانتخابية”.

وأشار أن الرئيس تبون، نفذ أول التزام له، بتشكيل لجنة من الخبراء والاساتذة لتعديل الدستور وصياغة الافكار والمقترحات.

وأوضح أن اللجنة بلغت مراحل متقدمة في عملها، وسيتم بعد الانتهاء من صياغة المسودة، تقديمها لمختلف الفاعلين في الساحة الوطنية.