هذا ما وصلت إليه نسبة الأشغال بملعب الدويرة

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، بزيارة عمل وتفقد إلى ملعب الدويرة.

وحسب بيان لوزارة السكن، استهلت الزيارة بتفقد أشغال انجاز الأنفاق الثلاث. ويتعلق الأمر بالنفق الأول “الشخصيات البارزة VIP” الممتد على مسافة 50 متر.

حيث انتهت الأشغال القاعدية والأساسات بهذا النفق، وتم البدء في أشغال توجيه وتصريف المياه. بالإضافة إلى نظام الكتامة حول محيط النفق.

أما النفق الثاني المخصص للحماية المدنية، والذي ينقسم إلى قسمين. الأول مخصص للدخول يمتد على مسافة 122 متر بلغت نسبة انجازه 98%. وآخر للخروج يمتد على طول 30 متر بلغت نسبة انجازه 28%.

والنفق الثالث الممتد على مسافة 136 متر وارتفاع 03 أمتار، فقد انتهت به الأشغال الأساسية والقاعدية. وكذا أشغال توجيه وصرف المياه، بالإضافة لأشغال وضع المادة العازلة والردم.

ليتنقل بعد ذلك الوزير إلى معاينة مركز المراقبة والقيادة والذي تم انجازه بواسطة هياكل معدنية وقد بلغت نسبة الإنجاز 65%.

الأمر ذاته بالنسبة لأشغال طلاء المدرجات العلوية والسفلية بالمادة العازلة لتسرب المياه، والتي بلغت نسبة انجازها حوالي 65%.

واشار البيان، إلى أن هنالك أشغال انجزت على مستوى المدرجات خاصة بالمنصة الشرفية وجهة أخرى مخصصة لأسرة الإعلام.

وفيما يخص أرضية الملعب، فالأشغال متواصلة لا سيما تلك المتعلقة بنظام السقي. توجيه وتصريف المياه، بالإضافة إلى أشغال الربط بالكهرباء العامة. حيث أمر الوزير بزيادة وتيرة الأشغال.

وفيما يخص الطوابق السفلية، فنسبة انجاز لا بأس بها يعرفها نظام صرف الدخان، التهوية والتكييف.

لينتقل الوزير بعد ذلك إلى المحيط الخارجي أين استمع إلى شروحات من طرف رئيس المشروع للمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية0

حيث تم تحويل واستخراج قرابة 1.5 مليون م³ من الأتربة من أصل 1.850 مليون م³.

مع العلم أن نسبة انجاز السياج الخارجي للملعب قد بلغت 02 كم من أصل 2.7 كم.

وبخصوص جدران الإسناد المتواجدة بحضيرة السيارات والملاعب التحضيرية، فقد بلغت 2.5 كم من أصل 3.2 كم.

للإشارة، فإن جدران الإسناد المنجزة يتراوح ارتفاعها من 3.5 حتى 7.5 متر. وسمك يتراوح ما بين 40 حتى 60 سم وهو ما استوجب خرسانة مسلحة مقدرة بحوالي 9000 م³.

وتمت عملية الإنجاز بواسطة أيادي جزائرية مكنتهم من اكتساب خبرة ومهارة في هكذا مشروع.

من جهة أخرى ونظرا للمساحة الكبيرة لموقف السيارات فقد تطلب الأمر إنجاز مجاري للصرف الصحي. مقدرة حسب المخطط بـ 13 كم أنجز منها 4.5 كم من طرف المؤسسة المنجزة.

وحث على ضرورة بذل المزيد من المجهودات وتكثيف العمل. بغية الانتهاء من الأشغال في أقرب الآجال والالتزام بنظام العمل 3*8 وضمان الإنارة الخارجية ليلا