هذا ما وعد به المترشح حساني الجزائريين

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية، عبد العالي حساني شريف، اليوم الجمعة، في تجمع شعبي بالنعامة، أن برنامجه يقترح الإستغناء عن الدوائر وزيادة عدد الولايات.

وأوضح المترشح، أنه يقترح إنشاء ولايات جديدة، حيث تتكون كل ولاية من 10 إلى 12 بلدية، لنزع الإطار البيروقراطي وتوسيع الإطار الإداري.

وأضاف حساني، أن الهدف من إنشاء ولايات جديدة، هو التحكم أكثر في الثروات. مما يعطي فرصة أكبر للتنمية الوطنية، وتكون هناك عدالة في تحقيق التنمية بين الولايات والبلديات.

وشدد المترشح حساني، على أن هدفه هو تحقيق تكافؤ الفرص بين الشعب، في التشغيل والإستثمار لبناء نموذج إجتماعي حر.

موضحا أن مشروعه فيه ضبط للسوق الوطنية وحركة التجارة والتصدير وتشجيع للتجارة الداخلية والخارجية.

كما أضاف خساني، أنه سيعمل على نزع فكرة الهجرة غير الشرعية من عقول الشباب، وكذا محاربة إدمان المهلوسات.

ومن جهة أخرى، أكد حساني، أنه لا يشكل تهديدا لهذا الوطن، رادا بذلك على الأصوات التي تروج الشائعات حول توجهه قائلا: “أنا وطني وإبن الوطن وإبن الشعب وأريد خدمة الشعب”.