هذا ما وعد به بداري بخصوص الأساتذة الباحثين الإستشفائيين والجامعيين

إجتمع وزير التعليم العالي، كمال بداري، اليوم السبت، برئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الإستشفائيين والجامعيين، رشيد بلحاج، أين أكد على دراسة ومعالجة كافة إنشغالاتهم.

وحسب بيان للوزير، على صفحته الرسمية في فايسبوك، كان اللقاء سانحة للنقاش. وتبادل الرؤى حول القضايا التي تهم فئة الأساتذة الباحثين الإستشفائيين والجامعيين.

أين أكد الوزير، بأنه سيتم دراسة ومعالجة كافة هذه الإنشغالات حسب الأولويات والإمكانيات المتاحة. والأخذ بعين الإعتبار المقترحات التي طرحها أعضاء النقابة الوطنية للأستاذة الباحثين الإستشفائيين والجامعيين.

هذا ويندرج هذا اللقاء، في إطار اللقاءات الدورية مع مختلف الشركاء الإجتماعيين، إرساءا لمبدأ الديمقراطية التشاركية.