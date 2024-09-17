هذا ما وعد به رئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بعد أدائه لليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية، عدة إلتزامات وعد بها الشعب الجزائري.

وذكر رئيس الجمهورية، في كلمة له بعد أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم، بالإلتزامات التي قدمها أثناء الحملة الإنتخابية، ومنها الوصول في نهاية 2025 إلى الإكتفاء الذاتي الكامل والتام في القمح الصلب.

وأضاف رئيس الجمهورية، أنه يلتزم بأننا سنصل سنة 2026 إلى الإكتفاء الذاتي، بدون أن نستود ولا قنطار واحد في الشعير والذرى. وسيوسع المساحات المسقية إلى مليون هكتار مسقي جديد.

وبالنسبة للتشغيل، إلتزم رئيس الجمهورية، بإنشاء 450 ألف منصب شغل للشباب. والوصول إلى 20 ألف شركة ناشئة في نهاية عهدته الحالية.

ولفت رئيس الجمهورية، إلى أن الجو الحالي للبلاد، من الاستقرار والامكانيات المالية، أصبح جاذبا للإستثمارات.

وهنا، ذكر الرئيس تبون، بأن وكالة تشجيع الاستثمار، وصلت اليوم إلى ما يقارب 9 آلاف مشروع إستثماري، مما سيرفع من التنمية، ويخلق مناصب شغل ويدر الثورة. ووعد الرئيس تبون، بالوصول إلى 20 ألف مشروع إستثماري خلال هذه العهدة.

كما وعد رئيس الجمهورية، بالوصول في نهاية عهدته الثانية، إلى نسبة 12 بالمائة فيما يخص مساهمة الصناعة في الدخل القومي العام. مؤكدا بأن الجزائر عادت لتصبح بلدا مصنعا.