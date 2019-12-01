هذا ما وعد به ميهوبي المناطق الجبلية وولاية تيسيمسيلت!

كشف، المترشح للإستحقاقات الرئاسية المقبلة، عزالدين ميهوبي، خلال تجمع شعبي له اليوم، أنه برنامجه الإنتخابي في طياته الكثير من الأفكار التي تخص المناطق الجبلية.

وقال عزالدين ميهوبي، خلال تجمع شعبي بتيسيمسيلت، أنّه من هذه الأفكار التي ستُجسد إن إعتلى سدة الحكم، إنشاء صندوق لتنمية المناطق الجبلية.

وأعرب ميهوبي عن أسفه الشديد للحالة التي وصلت إليها الولاية التي أحيا بها التجمع، مشيرا لما تعانيه من نقائص وتهميش وإهمال بسسب التراكمات.

مشيرا إلى أنه بالرغم على أنّ الولاية كانت رقما تاريخيا منذ القدم، وحتى في الثورة، لكنه لا يزال ينقصها الكثير لتكون من ضمن الولايات الكبار.

ووعد ذات المتحدث، في حال حصوله على ثقة الشعب والأغلبية من الجزائريين في الإنتخابات الرئاسية المزمع إجرائها يوم 12 ديسمبر.

بأنّه سيرفع الغبن عن قطاع الصحة بالولاية المذكورة، حيث قال: “سأرفع التجميد عن إنجاز 3 مستشفيات بولاية تيسمسيلت”.