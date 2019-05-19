هذا ما يتخوف منه “عطّال” قبل “الكان”

ظهر الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” في روبورتاج لقناة “بي إن سبورتس” خُصص لنجوم المنتخب الوطني وتألقهم اللافت قبل “الكان 2019”.

وأكد الظهير الأيمن بأنه يتخوف من الإصابات مع إقتراب موعد السفرية الى مصر قائلا :”أتمنى أن تتركني الإصابات بسلام فقط”.

وواصل :”آمل الحصول على ثقة الطاقم الفني للخضر، وسأقدم كل ما لدي من أجل ضمان منصبي مع القائمة النهائية للدورة”.

وأظهر إبن “واضية” مرة أخرى تواضعه وعدم إغتراره بتألقه، عندما لم يُصنف نفسه مع العناصر الأساسية في تشكيلة، جمال بلماضي.

وأشار في الأخير بأنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل فرض نفسه كركيزة مع “الخضر”.