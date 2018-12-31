هذا ما يتمناه أويحيى بمناسبة حلول السنة الجديدة 2019

هنأ الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2019.

ونشر الحزب على صفحته الرسمية على الفايسبوك، تهنئة الأمين العام للحزب بمناسبة السنة الجديدة.

وجاء فيها “بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2019 يتقدم أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي”.

“بأحر التهاني وأطيب الأماني إلى كافة الشعب الجزائري راجيا من المولى عز وجل، أن يمنّ على شعبنا بالأمن والطمأنينة”.

“وأن يجعل بلدنا ينعم بالتقدم والإزدهار ويحقق المزيد من التطور في كنف السلم والإستقرار”.