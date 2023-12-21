هذا ما يجب أن تقوله لابنك اليوم !

تلقى اليوم الخميس، التلاميذ نتائج جدهم وسهرهم الليالي، حيث تسلموا كشوف النقاط عبر مختلف المؤسسات التربوية.

فمن التلاميذ من يكون في معنويات عالية ومنهم من يكون محسر لأن نتيجته لم تعجبه، أو بالأحرى لن تعجب والديه. وفي هذا الشأن، وجهت الخبيرة في تقويم النظام التربوي، زهرة فاسي، جملة من النصائح وما يجب على الأولياء أن يفعلون اتجاه ابنائهم، أمام كشوف نقاطهم. سواء الذين تحصلوا على نتائج مرضية أو سيئة.

وتقول الخبيرة، “ما أريد أن أسمعه اليوم من الأولياء إلى فلذات أكبادهم”. “أنا أحبك وحبي لك دائم لا علاقة له بقوة المعدل وضعفه”. “فرحتي أن تعيش لي بصحة جيدة”. ” مكانتك في قلبي لا تزعزعها نقطة نسبية تستطيع الحصول عليها في الفصول الأخرى”. “أنت يا ابني نور عيني ولو تحصلت على صفر.. أنا مسؤول عن تحسين مستواك”.

وأضافت فاسي، أن المعالمة يجب أن تكون عادية كأن شيئا لم يكن. قائلة “في حالة العثرات.. بيت هادئ وابتسامة صادقة”.

ونصحت الخبيرة الأولياء بغلق أبواب بيوتهم عن الضيوف الذين يأتون للتباهي بكشف نقاط أبنائهم أمام أبنائهم. وعدم المقارنة مع أبناء والأهل والأقارب وكل العائلة والجيران.

كما أشارت فاسي، إلى أن كل التلاميذ لديهم قدرات وكفاءات مخزنة لم يقدر على اكتشافها أستاذتهم مؤقتا.

وقالت الخبيرة في تقويم النظام التربوي، إن الخطأ ليس في المتمدرسين إنما في منظومة كاملة. “أبنائكم اليوم في حاجة إليهم كونوا معهم مهما كانت النتائج”.