هذا ما يجب على مترشح بكالوريا 2024 أن يعرفه

وجّهت وزارة التربية الوطنية جُملة من النصائح لمترشحي البكالوريا للعمل بها طيلة ايام الامتحان.

وقد تضمن الاستدعاء جُملة من الإجراءات وجب المترشح التقيد بها،من بينها التوجّه إلى مركز الامتحان قبل تاريخ الإجراء للتعرف على موقعه.

كما يجب على المترشح، أن يحضر معه إجباريا الاستدعاء، مصحوبا ببطاقة الهويّة الصادرة عن الهيئات الرسمية.

و عليه الإجابة عن أحد الموضوعين على الخيار في كل مادة، مع تفادي الإجابة على جزء من موضوع وجزء من موضوع آخر.

كما يجب على المترشح أن يكتب على أوراق الإجابة التي تقدم له في المركز ولا يمكنه إرفاقها بالمسودات لأنها لا تُصحح.

وتفتح أبواب المركز على الساعة السابعة ونصف صباحاُ وعلى الساعة الثانية مساءً طيلة أيام الإجراء.

كما تغلق أبواب المركز على الساعة الثامنة ونصف صباحا وعلى الساعة الثالثة (15) مساءً، وقي حال وصوله بعد هذا التوقيت لا يُسمح له بالدخول إلى المركز ويمنع من مواصلة الامتحان.

كما يمنع خروج التلميذ من قاعة الامتحان، قبل انتهاء نصف الوقت من مدة الامتحان.