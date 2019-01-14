هذا ما يجب على محرز فعله لإسترجاع ثقة “غوارديولا”!

كشف جريدة “مانشستر إيفنينغ نيوز”، بأن الدولي الجزائري، رياض محرز، مُطالب بالإستفاقة، إن هو أراد العودة أساسيا في مُباريات “البريميرليغ”.

وأشارت الصحيفة المُقربة من “الستيزنس”، بأن صاحب القدم اليُسرى، يفتقد لـ”الحرارة”، إضافة لغياب الإستقرار في الآداء المطلوب في المُستوى العالي.

وأوضحت بأن الثنائي “لوروا ساني” و”رحيم سترلينغ” يمتلكان الأولوية عليه لإشعار آخر، خاصة وأرقامهما أفضل منه بكثير، ومن جميع النواحي.

رفع إبن “سارسال” معنوياته الأسبوع الماضي، عندما تمكن من التسجيل في مُبارتين متتاليتين في مُنافسات الكأس.

ويمتلك نجم المنتخب الوطني، فُرصا ضئيلة للمُشاركة منذ البداية سهرة اليوم الإثنين، عند إستقبال أشبال “غوارديولا” لـ”ويلفرهامتون” في الدوري الإنجليزي.