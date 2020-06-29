هذا ما يجمع أمل بوشوشة والممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا

تألقت كل من النجمة الجزائرية أمل بوشوشة والممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، في دراما رمضان 2020، من خلال مسلسلي النحات والساحر.

وتعاقدت المنصة العالمية نتفليكس، مع مسلسل النحات لباسل الخياط وأمل بوشوشة، بعد نجاحه في الموسم الرمضاني الماضي، وتحقيقه نسبة مشاهدة عالية فور عرضه.

كما تعاقدت المنصة، مع منتج مسلسل “الساحر” الذي قدّمه عابد فهد في الموسم الرمضاني الماضي وشاركته البطولة ستيفاني صليبا، لتقدّم العرض الثاني للعمل عبر شاشة المنصة خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذا وكانت أمل بوشوشة قد حصلت مؤخرا على لقب أفضل ممثلة في الدراما العربية المشتركة، في إحدى استفتاءات البرامج الإلكترونية بنسبة 41 بالمائة.

للإشارة، فإن شركة “I See Media”، المنتجة لمسلسلي “النحات” و”الساحر” تدرس حالياً تقديم المواسم الثانية لكل من العملين خلال الفترة المقبلة.