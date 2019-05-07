هذا ما يحدث لجسمك عند تناول المشروبات الغازية خلال الإفطار و السحور

كشف أخصائيو التغذية أن تناول المشروبات الغازية بعد الصيام، يؤدي إلى سوء هضم الطعام، وتناولها وقت السحور يسبب الشعور بالعطش خلال ساعات النهار.

ولذلك يجب تجنبها قدر الإمكان وتناول المشروبات الطبيعية مثل التمر الهندي وعصائر الفواكه الطازجة، بحسب موقع “نصف الدنيا”.

حيث يحتوي كل كوب من المشروبات الغازية على 140 سعرا حراريا، وهي تفتقد الفوائد الغذائية المباشرة، وتزيد من حاجة الجسم للسوائل.

كما أنها قد تعطل عمل الإنزيمات الخاصة بعملية الهضم، وتسبب الغازات.

لكن رغم هذا يعتبر البعض أن المشروبات الغازية مكون أساسي من مكونات مائدة الإفطار في رمضان، لإعتقادهم أنها تساعد في عملية الهضم.

هذا إلى جانب مشروبات أخرى، رغم معرفتهم بأن لها أضرارا كثيرة.