هذا ما يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات يومياً

كشفت مجلة “فرويندين” الألمانية، أن هناك تأثيرات مدهشة لتناول التمر يوميا، منها أنه يساعد في إنقاص الوزن، وعلاج التوتر وغيرها من الفوائد.

وهناك عدة فوائد لتناول 3 تمرات يوميا، منها علاج التوتر، حيث يحتوي التمر على الكثير من فيتامين “B6″، المسؤول عن إنتاج الجسم للسيروتونين والنورادرينالين والتي تعمل على تنظيم مستوى التوتر وتحسن المزاج.

ويساعد البورون الموجود في التمر على تقوية العظام، كما أن الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيزيوم والمعادن الموجودة في التمر، تساهم في صحة العظام ومنع أمراض مثل هشاشة العظام.

ومن فوائد التمر أيضا، المساعدة في إنقاص الوزن، وذلك بشرط عدم الإكثار منه، فمضادات الأكسدة الموجودة به، تحفز عملية الهضم، فضلا عن الشعور بالإمتلاء وهو مايقلل من الرغبة في تناول الطعام.

بالإضافة إلى المساعدة على الهضم، حيث تحتوي التمور على نسبة عالية من الألياف وهو الشيء المهم لعمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح، كما أن تناول التمر يقي من الإمساك.

ويساعد التمر في التخفيض من أعراض الحساسية، مثل العطس وسيلان الأنف ودمع العينين، بسبب مكوناته المضادة للأكسدة.

ويعتر التمر فاكهة مباركة أوصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تحتويه دون سواها، من فوائد صحية جمة.