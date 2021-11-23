هذا ما يحصل عند التخلي عن تناول السكر ليومين

كشفت دكتورة روسية تدعى تاتيانا بوتشاروفا، وهي أخصائية الغدد الصماء، عن نتائج إيجابية مذهلة تظهر بعد يومين من التخلي تماما عن تناول السكر.

وقال الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن الكثيرين، يفرطون في استهلاك السكر، وهو ما يؤدي إلى ظهور مشكلات صحية لديهم وزيادة وزنهم.

كما أكدت الدكتورة، على أنه يمكن الحصول على الغلوكوز والمزاج الجيد من دون تناول السكر.

موضحة أنه يمكن الحصول على الغلوكوز، من خلال تناول الحبوب والفواكه والخضروات الطازجة وليس المعلبة.

وأوردت الأخصائية: “هناك قوة التقاليد والعادات الاجتماعية، مثل تناول الشاي مع الحلويات والقهوة مع الكعك وهكذا. ولكن في الواقع إذا أراد الشخص التخلي عن تناول السكر فعلا، فعليه تناول الفواكه بدلا من الحلويات لمدة أسبوع واحد. وسوف يلاحظ نتائج إيجابية، ستحثه على الاستمرار في ذلك”.

وأضافت الخبيرة، أن عمل الجهاز الهضمي سيتحسن، وتستقر الحالة المزاجية بعد اليوم الأول من التخلي عن السكر

وفي غضون أسبوع، تتحسن حالة الجلد ويمكن أن تختفي مشكلات النوم إذا كان يعاني منها.

كما أشارت الخبيرة، إلى أن هذه العمليات تستمر بالتطور في الأيام القادمة من التخلي عن تناول السكر.

موضحة أن التخلي لمدة شهر واحد عن تناول السكر، سيزيل الوزن الزائد ويحسن الخلفية الهرمونية ويعزز منظومة المناعة.

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