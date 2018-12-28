هذا ما يشترك فيه محرز وصلاح !

نشر موقع “غول” العالمي، تقريراً حول أبرز ما يجمع بين النجم الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح خلال مسيرتهما الكروية.

وأكّد التقرير أن الثنائي العربي يجمعهما المعاناة خلال بداياتهما، وترعرعا في أحياء فقيرة، الأول في “سرسال” الفرنسية والثاني “الدلتا” المصرية.

كما شبه “الموقع” مسيرة كل من محرز وصلاح بما عايشه الثنائي العالمي رونالدو وميسي من فقر في كل من البرتغال والأرجنتين.

كما أن هناك عوامل أخرى مُشتركة بينهما منها على سبيل المثال، تجاوز المحنة والتعلم من الأخطاء، وإحياء المسيرة الكروية من جديد.