هذا ما يعاني منه دولور ودفع بلماضي لإستبعاده

كشف ميشال ديرزاكريان مُدرب نادي مونبوليي، عن نوعية الإصابة التي تعرض لها الدولي الجزائري، أندي دولور، سهرة يوم أمس السبت.

وصرّح التقني الفرنسي لجريدة “ليكيب” قائلا :”أندي يعاني من مُشكل على مُستوى العضلة المُقربة وفي العانة، وهو ما يُفسر إستبداله”.

وأضاف :”من المُفترض ألا يتواجد في تربص منتخب الجزائر، على أن يُباشر العلاج معنا في الساعات القادمة”.

وكان توقع التقني الفرنسي في محله، بإعتبار أن جمال بلماضي أسقط الغجري من قائمته في آخر لحظة.

وتمكن صاحب القذفات الصاروخية من تسجيل هدف في مرمى موناكو، ليشعر بآلام على مُستوى الفخذ ويترك مكانه لأحد زملائه.