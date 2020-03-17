هذا ما يقوله المؤذن بداية من صلاة ظهر اليوم بعد رفع الأذان !

أمرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أئمة المساجد بعد تعليق صلاة الجمعة والجماعة في كافة مساجد الجمهورية بإضافة صيغة “الصلاة في بيوتكم” مرتين بعد الانتهاء من صيغة الأذان المعروفة كاملة.

وقد وجهت المفتشية العامة للوزارة تعليمة إلى مديري القطاع الولائيين ومن خلالها إلى أئمة المساجد تدعوهم إلى الإلتزام بتعليمات الوزارة وكل ما خرجت به لجنة الفتوى للوزارة التي اجتمعت مرتين.

وأصدرت فتاوى شرعية ونصائح للحد من انتشار فيروس “كورونا”، وذلك من خلال إضافة هذه العبارة “الصلاة في بيوتكم” مرتين بعد الإنتهاء من صيغة الأذان المعروفة كاملة بداية من صلاة ظهر اليوم.