هذا ما يمكن شرائه بمليون أورو يا حداد !

صنع رئيس إتحاد العاصمة ربوح حداد، ضجة كبيرة عبر صفحات التواصل الإجتماعي بعد عرض مليون أورو على لاعب آنجي الفرنسي “يوسف بلايلي”.

وإستغرب العديد من المتتبعين، من العرض الكبير الذي قدمه الفريق العاصمي، للتعاقد مع لاعب تعرض للإيقاف لعامين كاملين، ولم يتمكن من فرض مكانته مع الفريق الفرنسي خلال مرحلة الذهاب.

وكان بإمكان رئيس النادي العاصمي، أن يستغل مبلغ مليون أورو “20 مليار سنتيم” لإبرام العديد من الصفقات العالمية، أو التعاقد مع عدة لاعبين في آن واحد.

وقامت “النهار أون لاين” بمراجعة القيمة السوقية لعدة لاعبين من خلال موقع “transfermarkt” والتي لا تتعدى 1 مليون أورو.

ومن أبرز اللاعبين الذين لا تتعدى قيمتهم التسويقية 1 مليون أورو، نجد نجم فريق جوفنتوس “آندريا بارزاغلي” صاحب الـ36 عاما، بالإضافة إلى الإيطالي “إيمانويلي جياكيريني” لاعب نابولي.

“زيد شوية وجيب إيتو !”

المبلغ الكبير الذي تقدم به رئيس فريق إتحاد العاصمة من أجل التعاقد مع “بلايلي” يؤكد تمتع فريق سوسطارة ببحبوحة مالية.

وبذلك يمكنها رفع المبلغ قليلا، والتعاقد مع أحسن مهاجم إفريقي في السنوات الماضية “صامويل إيتو” لاعب أنطاليا سبور، بقيمة تسويقية لا تتعدى 1.5 مليون أورو.

“تقدر تجيب 3 مصباح .. 4 زياني ..و5 مطمور !”

لا يختلف إثنان، حول المهارات التي يتمتع بها اللاعب يوسف بلايلي والتي تؤهله ليكون من أفضل اللاعبين الجزائريين، إلا أن فترة العقوبة الطويلة التي تعرض لها لا تضمن له العودة إلى أعلى مستوياته.

ومقارنة بالمبلغ الذي تم عرضه على إدارة نادي أنجي، نجد أنه كان بإمكان فريق سوسطارة التعاقد مع ثلاثة لاعبين مثل اللاعب جمال مصباح الذي تبلغ قيمته السوقية 300 ألف أورو.

و4 لاعبين من قيمة كريم زياني الذي يبلغ سعره 250 ألف أورو، و5 لاعبين مثل كريم مطمور الذي تبلغ قيمته السوقية 200 ألف أورو.

“فرحات بـ 800 ألف اورو.. ومشاش بـ1.25”

وكان بإمكان الفريق العاصمي إسترجاع خدمات لاعبه زين الدين فرحات، الذي يصنع أفراح “لوهافر” الفرنسي.

حيث تبغ قيمته التسويقية حسب موقع “transfermarkt” 800 ألف أورو فقط.

بالإضافة إلى التعاقد مع اللاعب الجزائري الأصل زيد الدين مشاش الذي إنتقل إلى فري نابولي الإيطالي والذي تبلغ قيمته التسويقية 1.25 مليون أورو.