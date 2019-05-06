هذا متوسط أسعار الخضر والفواكه في اليوم الأول من رمضان

نشرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، اليوم الاثنين، متوسط أسعار الخضر والفواكه، في اليوم الأول من شهر رمضان.

وقد وصل سعر البطاطا في أسواق التجزئة 55 دينار، فيما تراوحت بين 33 و38 دينار بأسواق الجملة.

أما البصل الجاف فقد بلغ سعره 65 دينار في أسواق التجزئة، وتراوح بين 50 و60 دينار بالجملة.

أما الطماطم، فقد ارتفعت أسعارها لتصل 120 دينار في أسواق التجزئة، مقارنة بالجملة التي بلغت 100 دينار.

الخس هو الآخر ارتفع سعره ليبلغ 80 دينار بالتجزئة، وبين 50 و70 دينار بالجملة.

فيما بلغ ثمن الكوسة 80 دينار، الجزر 70 دينار، الثوم 50 دينار، اللفت 90 دج، اللوبياء الخضراء 250 دينار، البتراف 100 دج، الخيار 100 دج.

زيادة على هذا، وصل سعر القرنون 65 دج، البذنجال 100 دج، الجلبانة 180 دج، فلفل حلو 100 دج، فلفل حار 150 دج.

أما بالنسبة للفواكه، فقد بلغ ثمن الموز 270 دج بأسواق التجزئة، و240 دج بأسواق الجملة.

أما التمر، فقد وصل الى سعر 700 دينار للكيلوغرام، فيما تراوح بين 320 و550 دج بأسواق الجملة.