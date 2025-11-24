هذا مصير التلاميذ المتعاطين للمخدرات

أكد وزير التربية، محمد صغير سعداوي، أن الهدف من إنشاء لجنة للكشف عن تعاطي المخدرات في المدارس، هو تحصين المؤسسات التربوية والتنسيق بين القطاعات.

واضاف وزير التربية، أن الفحوصات الدورية يمكن أن تشمل تحاليل الكشف عن المؤثرات. أو كما تسمى المؤشرات المبكرة التي تدل على تعاطي المخدرات بعد موافقة ممثلي التلاميذ أو قاضي الأحداث.

وأشار سعداوي، إلى أن في حال ثبوت تعاطي السموم يخضع المعني للتدابير العلاجية. ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية.

للإشارة، تمّ اليوم تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بالكشف عن تعاطي المخدرات في المؤسسات التربوية.

