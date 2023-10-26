هذا مصير الشرطي الفرنسي قاتل الشاب الجزائري “نائل”

نظرت محكمة الاستئناف في فرساي في طلب جديد للإفراج عن ضابط الشرطة. الذي أطلق النارعلى نائل يوم الخميس 26 أكتوبر الماضي.

وعلمت قناة BFMTV اليوم الخميس أن ضابط الشرطة، المشتبه في أنه أطلق النار على نائل، البالغ من العمر 17 عامًا. والذي قتل يوم 27 جوان في نانتير بعد رفضه الامتثال. لا يزال رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. من مصدر مقرب من القضية.

وفي الصباح، نظرت محكمة الاستئناف في فرساي في طلب جديد للإفراج عن ضابط الشرطة. تم رفضه في النهاية من قبل المحاكم.

وكان فلوريان م، البالغ من العمر 38 عامًا، متهمًا بالقتل العمد والمسجون منذ 29 جوان. وقد طلب بالفعل إطلاق سراحه في 6 جويلية، وهو الطلب الذي رفضته غرفة التحقيق. واستأنف هذا القرار في الأول من أوت، بحسب المحكمة.

وفي وقت لاحق، أكدت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في فرساي، في 10 أوت. استمرار الحبس الاحتياطي لضابط الشرطة المسؤول عن إطلاق النار على ناهل.

وأثارت وفاة الشاب نائل، 17 عاماً، الذي قُتلت أثناء تفتيش الطريق يوم 27 جوان في نانتير، غضبا شديدا في جميع أنحاء البلاد. وكان السبب وراء عدة ليال من العنف في فرنسا.