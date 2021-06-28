هذا مضمون لقاء بن ڨرينة مع رئيس الجمهورية

إعتبر رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن ڨرينة عقب لقاءه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون انها خطوة مباركة. كما انها تدخل في إطار الحوار والإستماع لمختلف النخب.

وقال بن ڨرينة ان هذا اللقاء جاء للمشاركة إعادة النظر في الاوضاع السياسية والإقتصادية والإجتاعية، وكذا تمثيل الجبهة الداخلية.

وصرح بن ڨرينة انه إستمع بإهتمام كبير لرئيس الجمهورية بخصوص الشأن الوطني وضرورة تشكيل حكومة كومندوس على حد قوله. وهذا في أقرب الآجال وهذا من أجل الإستجابة لتطلعات المواطنين.

كما تم التطرق إلى الوضع الأمني بالبلاد بالإضافة إلى الأمن القومي والتهديدات الخارجية وتوحيد الصفوف بين الجزائر. وأيضا بين أحزاب نخب ومجتمع مدني للمحافظة على أمن البلاد وإستقراها.

وقال بن ڨرينة بخصوص اللقاء انه كان إيجابي وإيجابي جدا ومبشر للإستجابة لتطلعات المواطنين في العيش الكريم والرخاء. أما بخصوص الطبقة السياسية فهو بناء تقليد جديد وتحالف سياسي جديد يضيف بن ڨرينة.

وإستقبل اليوم الإثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن ڨرينة في إطار المشاورات. التي يجريها الرئيس لتشكيل حكومة جديد.

حضر اللقاء نور الدين بغداد الدايج مدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد الأمين مسايد الأمين العام لرئاسة الجمهورية. وكذا بوعلام بوعلام مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية.

كما بن ڨرينة فرفوق بوفد من أعضاء المكتب الوطني للحركة.