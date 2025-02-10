هذا مضمون لقاء وزير الصحة مع أعضاء النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين

استقبل وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الاثنين، وفدا عن النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين.

وجاء هذا اللقاء مواصلةً لسلسلة اللقاءات التي يخصصها سايحي لأعضاء ومسؤولي مختلف النقابات المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي. وكذا الإنشغالات المهنية والاجتماعية لمنتسبي الصحة.

واستمع سايحي، خلال اللقاء، إلى انشغالات أعضاء النقابة، منها ضرورة العمل على دراسة الاختلالات التي يسجلونها على مضمون القانون الأساسي الخاص بفئة النفسانيين.

كما قدمت النقابة جملة من الانشغالات، تتعلق بالمسار المهني وتثمين الخبرة المهنية. وكذا العمل على إقرار جملة من الإجراءات الإدماجية التي يتوجب أن تضاف بصورة آلية لضمان الترقية في الرتب الجديدة. بالإضافة إلى المطالبة بإدراج مناصب عليا جديدة، وفق تصوّر يتماشى بحسب أنشطة المجالات التي يقوم بها النفسانيون.

وعقب ذلك، دعا سايحي إلى تقديم ورفع اقتراحاتهم أمام اللجنه التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.

كما عبّر سايحي عن أمله في أن يتم التوصل إلى دراسة مقنعة، وفق البدائل التي يمكن طرحها. وذلك لمناقشتها واعتمادها مرجعيةً في تصحيح الاختلالات المسجلة.

وأشار الوزير إلى أنه سيكون هناك أمام أعضاء النقابة الفرصة لدراسة وعرض ملاحظاتهم ومقترحاتهم أمام هذه اللجنة.