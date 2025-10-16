هذا موضوع خطبة صلاة الجمعة غدا

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي. اليوم الخميس أن خطبة صلاة الجمعة ليوم غد سيكون موضوعها حول مظاهرات 17 أكتوبر 1961 وما نتج عنها من مجازر رهيبة ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق المهاجرين الجزائريين. تذكيرا بالتضحيات الجسام لأبناء الجزائر داخل الوطن وخارجه.

وأبرو الوزير في افتتاح يوم دراسي بعنوان “اليوم الوطني للهجرة.. قراءة في الدروس والعبر”. أن المقاومة الجزائرية لم تتوقف منذ بداية الاحتلال سنة 1830.مبرزا كفاح الشعب الجزائري ونضاله من أجل الحرية والاستقلال, سواء داخل الوطن أو خارجه على غرار ما قام به أبناء الجالية الوطنية يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس.

وفي ذات السياق تمحورت المداخلات خلال هذا اليوم الدراسي، حول جوانب من هذه المجازر الرهيبة و أحداثها الدامية، لا سيما مظاهر وأساليب القمع التي استعملتها الشرطة الفرنسية لمواجهة سلمية المتظاهرين الجزائريين.

كما أبرز المشاركون بأن التذكير بأمجاد الامة وتضحيات الشعب الجزائري عبر مختلف المحطات التاريخية لا سيما خلال الفترة الاستعمارية يدخل في صميم الخطاب المسجدي تعزيزا لقيم الانتماء لهذه الامة