هذا موعد أول أيام رمضان بالجزائر

بدأت بعض الدول شهر شعبان يوم الثلاثاء 21 فيفري. وهذه الدول ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 21 مارس.

في حين بدأت العديد من الدول شهر شعبان يوم الأربعاء 22 فيفري، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران. وعمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا. وهذه الدول ستتحرى هلال رمضان يوم الأربعاء 22 مارس، الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان فيها.

والدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس. وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها.

وأما الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 22 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب شرق العالم. في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا وشرق أوروبا وجنوب القارة الأفريقية. وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا. ومعظم أفريقيا، وغرب أوروبا والأمريكيتين. وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها أيضا. ولا يستبعد أن تعلن كلا من الهند وبنغلادش وباكستان عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الأربعاء ليكون يوم الجمعة 24 مارس غرة شهر رمضان.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 22 مارس في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في أبوظبي يغيب القمر بعد 50 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و11 دقيقة. بالرياض يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و35 دقيقة. عمّان والقدس يغيب القمر بعد 55 دقيقة من غروب الشمس. وعمره 21 ساعة و11 دقيقة. والرؤية في أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي.

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