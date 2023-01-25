هذا موعد أول أيام رمضان فلكيا

يبحث العديد عن موعد أول أيام رمضان هذه السنة، في محركات بحث غوغل بعدما اقترب موعده.

ووفقا للمعطيات الفلكية التي أوضحها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري. سيحين موعد أول يوم رمضان يوم الخميس 23 مارس 2023.

وسيتم توضح موعد الأول من رمضان على نحو دقيق بعد استطلاع هلال الشهر الكريم. والمقرر في موعده بعد غروب شمس يوم 29 شعبان 1444 الموافق ميلاديا الثلاثاء 21 مارس 2023.

حيث يصعب رؤية هلال رمضان في ذلك اليوم، ليكون الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، والخميس غرة رمضان 2023.

ويولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم الإثنين الموافق 29 من رجب 1444 الموافق 20 فيفري 2023 وهو يوم رؤية الهلال.

ومن المقرر فلكيا أن يبقى الهلال الجديد في السماء لمدة 17 دقيقة، وبالتالي ستكون غرة شعبان فلكيا يوم الثلاثاء 21 فيفري 2023.