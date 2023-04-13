هذا موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في فرنسا

حدد مسجد باريس الكبير في بيان له، اليوم الخميس، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2023-1444 في فرنسا.

ويأتي هذا خلال اجتماع اللجنة الدينية لمسجد باريس الكبير مع العديد من الاتحادات الإسلامية في فرنسا اليوم.

وبعد الاطلاع على الحسابات العلمية والبيانات الفلكية العالمية وأرصاد القمر، حددت الهيئة يوم الخميس 20 أفريل هو المتمم لشهر رمضان، وأن الجمعة 21 أفريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ودعت الاتحادات الإسلامية المؤمنين المسلمين إلى مضاعفة الأعمال الصالحة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك واتخاذ الخطوات اللازمة للاحتفال بعيد الفطر بفرح .

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