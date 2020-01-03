هذا موعد أول اجتماع للحكومة الجديدة مع الرئيس تبون

يعقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد المقبل، أول اجتماع لمجلس الوزراء مع أعضاء الحكومة الجديدة.

وحسبما أعلن عنه، الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد، فإن الرئيس تبون سيترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء مع أعضاء الحكومة الجديدة يوم الأحد القادم.

وستنطلق الحكومة بعدها في عملها، وفي إعداد مخطط عملها، لعرضه مجددا على مجلس الوزراء ليصادق عليه، ثم يعرض بعد ذلك على البرلمان بغرفتيه.

للإشارة، فقد أعلن المتحدت بإسم رئاسة الجمهورية محند السعيد أوبلعيد عن تشكيلة الحكومة الجديدة.

وتضم الحكومة 39 وزيرا منهم 5 نساء و7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة.

ويعتبر الوزير ياسين وليد وزير منتدب بالمؤسسات الناشئة أصغر وزير في الحكومة و الذي يبلغ من العمر 26 سنة.

وسيكون أول إجتماع للحكومة الأحد القادم خلال مجلس الوزراء.

قائمة الوزراء :

صبري بوقادوم وزيرا للشؤون الخارجية

كمال بلجود وزيرا للداخلية

بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل

راوية عبد الرحمن وزيرا للمالية

محمد عرقاب وزيرا للطاقة

الطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين

يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية

شمس الدين شيتور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

هيام فريحة وزيرة للتكوين المهني والتمهين

سيد علي خالدي وزيرا للشباب والرياضة

مليكة بن دودة وزيرة للثقافة

كوثر كريكو وزيرة للتضامن

شريف عوماري وزيرا للفلاحة

كمال رزيق وزيرا للتجارة

براقي أرزقي وزيرا للموارد المائية

عبد الرحمن بن بوزيد وزيرا للصحة

بسمة عزوار وزيرا للعلاقات مع البرلمان

سيد احمد فروخي وزيرا للصيد البحري

فرحات آيت علي وزيرا للصناعة

محمد أوجاوت وزيرا للتربية

إبراهيم بومزار وزيرا للبريد والإتصالات السلكية واللاسلكية

كمال ناصري وزيرا للسكن والعمران والمدينة

عمار بلحيمر وزيرا للإتصال الناطق الرسمي للحكومة

فاروق شيالي وزيرا الأشغال العمومية والنقل

حسان مرموري وزيرا للسياحة

أحمد شوقي عاشق يوسف وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي

نصيرة بن حراث وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة

ياسين جريدان وزيرا للمؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة

بشير مصيطفى وزيرا منتدبا مكلفا بالإحصائيات والإستشراف

فؤاد شحات وزيرا منتدبا مكلفا بالفلاحة الصحراوية

عيسى بكاي وزيرا منتدبا مكلفا بالتجارة الخارجية

عبد الرحمن لطفي وزيرا منتدبا مكلفا بالصناعة الصيدلانية

حمزة سيد الشيخ وزيرا منتدبا مكلفا بالبيئة الصحراوية

نسيم ضياف وزيرا منتدبا مكلفا بالحاضنات

ياسين وليد وزيرا منتدبا مكلفا بالمؤسسات الناشئة

رشيد بلادهان كاتبا للدولة مكلفا بالجالية والكفاءات في الخارج

بشير يوسف سحايلي كاتبا للدولة مكلفا بالصناعة السينيماتوغرافية

سليم دادة كاتبا للدولة مكلفا بالإنتاج الثقافي

نور الدين مرسلي كاتبا للدولة مكلفا برياضة النخبة

الأمين العام للحكومة يحيى بخاري