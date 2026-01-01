هذا موعد أول كسوف كلي للشمس فى 2026

سيشهد عام 2026 نشاطا فلكيا لافتا، يجعله من أكثر الأعوام إثارة لعشاق مراقبة السماء، حيث تتقارب الكسوفات. والخسوفات وتجمعات الكواكب في فترات زمنية قصيرة، ما يمنح هذا العام طابعًا غير معتاد من الزخم الفلكي.

ويبدأ العام في 17 فيفري 2026 بكسوف حلقي للشمس، يعرف بـ”حلقة النار”، يليه خسوف كلي للقمر في 3 مارس. حيث يتحول القمر إلى اللون الأحمر لمدة تقارب ساعة، ويُعد آخر خسوف كلي حتى عام 2029.

أما الحدث الأبرز، فيقع في 12 أوت 2026. مع كسوف كلي للشمس سيكون مرئيًا من أجزاء من أوروبا، وهو الأول من نوعه في القارة منذ عام 1999. كما يشهد العام تجمعات كوكبية مميزة. أبرزها تقارب كوكبي الزهرة والمشتري. إضافة إلى اصطفافات كوكبية أخرى يمكن رصدها بالعين المجردة.

ويُعد عام 2026 بوابة لبداية فترة فلكية نشطة تمتد إلى 2027 و2028. ما يجعله عامًا واعدا لمحبي. السماء والظواهر الكونية.