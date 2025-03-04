هذا موعد إجراء إمتحاني “الباك” و”البيام”

كشفت وزارة التربية الوطنية عن موعد إجراء الإمتحانات النهائية المتعلقة بشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لسنة 2025م.

وحسب الرزنامة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، فإن موعد إجراء إمتحان شهادة التعليم المتوسط. ستكون في الفترة الممتدة من الأحد 1 جوان إلى الثلاثاء 3 جوان 2025.

في حين إمتحانات شهادة البكالوريا ستكون في الفترة الممتدة من الأحد 15 جوان إلى الخميس 19 جوان 2025.

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