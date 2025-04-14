هذا موعد إجراء إمتحان التربية البدنية للمترشحين الأحرار

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن موعد إختبار مادة التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار. في امتحاني الشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي دورة 2025

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن المترشحين الأحرار لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي دورة 2025، بمن فيهم مترشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، سيكونون على موعد مع اختبار مادة التربية البدنية والرياضية في الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 07 ماي إلى غاية يوم الاثنين 19 ماي 2025. وفق التاريخ والتوقيت المحدد في استدعاء كل مترشح.

ودعت وزارة التربية جميع المترشحين الأحرار المعنيين باجتياز اختبار مادة التربية البدنية والرياضية. إلى سحب استدعاءاتهم من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. باستعمال اسم المستخدم والرقم السري، وذلك ابتداء من يوم غد، الثلاثاء 15 أفريل إلى غاية يوم الثلاثاء 06 ماي 2025.

أما التسجيل في امتحان شهادة التعليم المتوسط: https://bem.onec.dz. وكذا التسجيل في امتحان شهادة البكالوريا:https://bac.onec.dz.

وأضافت الوزارة، أنه يجب على المترشح الحر المعني باجتياز اختبار مادة التربية البدنية والرياضية الالتحاق بمركز الإجراء في التاريخ والتوقيت المحدد في استدعائه.

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