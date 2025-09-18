هذا موعد إجراء الإمتحانات الكتابية للإلتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة

أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة، أنه قد تم تحديد موعد إجراء الإمتحانات الكتابية للمترشحين المقبولين. للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة دورة جوان 2025.

وحسب بيان للمدرسة الوطنية للإدارة، فقد تم تحديد موعد إجراء الامتحانات الكتابية للقبول يوم السبت 04 أكتوبر 2025 بجامعة الجزائر2 -أبو القاسم سعد الله - بوزريعة.

وأوضحت المدرسة، أنه لتحميل القائمة النهائية للمترشحين المقبولين، يرجى الضغط على الرابط التالي:

http://www.ena.dz/pdf/acceptesapresrecours25.pdf

