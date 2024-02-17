هذا موعد إجراء الفروض الالكترونية

كشف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، عن رزنامة الفروض الالكترونية لجميع المستويات.

وحسب الرزنامة فإن تلاميذ الثانية متوسط عن بعد، سيكونون على موعد مع الفرض الالكتروني، غدا الأحد، المصادف لـ18 فيفري. والثالثة متوسط 22 فيفري، الرابعة متوسط 19 فيفري. أما الأولى متوسط فقد أجرو الفرض بتاريخ 15 فيفري الماضي.

أما المواد المعنية بالفروض بالنسبة للتعليم المتوسط، فهي الرياضيات، علوم فيزيائية، علوم الطبيعية، لغة عربية، تاريخ وجغرافيا لكل السنوات. علوم إسلامية للثانية متوسط، فرنسية لتلاميذ الثالثة، وانجليزية للرابعة.

أما تلاميذ الطور الثالث، فجاءت الرزنامة على النحو التالي: الأولى ثانوي 20 فيفري، الثانية 21 فيفري ، الثالثة 25 فيفري.