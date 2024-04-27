هذا موعد إجراء امتحان إثبات المستوى

قررت وزارة التربية الوطنية، إجراء امتحان إثبات المستوى المقرّر يوم 7 ماي من السنة الجارية.

وسيكون أكثر من نصف مليون متعلم مسجّل بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، معني بالعملية.

وأكّد من جهته، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، في هذا الخصوص، على أهمية العناية بتنظيم هذا الامتحان. كونه يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم عن بعد. ضمن التوجه العالمي الجديد نحو تحويل التربية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.