هذا موعد إجراء قرعة الحج لهذا الموسم
بقلم أمينة داودي
أعلنت معظم بلديات ولايات الوطن عن تاريخ إجراء قرعة الحج والتي ستكون يوم السبت 22 نوفمبر 2025.
وحسبما أعلنت عنه مصالح ولاية سوق اهراس، فإنه وتنفيذا لتعليمة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل المتعلقة باستكمال الإجراءات الخاصة بحج 2026. فإن والي ولاية سوق أهراس يعلن لكافة مواطنات و مواطني الولاية ، المعنيين بقرعة الحج لموسم 1447 هـ - 2026 م . بأن تاريخ إجراء قرعة الحج قد حدد يوم السبت 22 نوفمبر 2025 بلديات ولاية سوق أهراس .
كما أشارت ذات المصالح، إلى أن الإعلان عن مكان إجراء قرعة الحج لموسم 2026 على مستوى كل بلدية ، سيكون عبر الصفحات الرسمية للبلديات.
