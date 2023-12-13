هذا موعد إستلام صوامع مطاحن قورصو المتضررة من الزلزال وهذه هي قدرات تخزينها

بلعت عملية ترميم صوامع مجمع الصناعية الغذائية من الحبوب ومشتقاتها لقورصو، مراحل جد متقدمة، حيث من المرتقب الشروع في استغلالها مع نهاية الثلاثي الأول من السنة القادمة كأقصى تقدير.

وأفادت مصادر على دراية بالملف، بأن المجمع العمومي “أغروديف”، الذي أوكلت إليه مهمة الترميم، قد استعان بأحد فروع مجمع “إميتيال” وتحديدا بفرع “سارفيد” للتكفل بمشروع ترميم الصوامع المتضررة جراء الزلزال، الذي هز ولاية بومرداس عام 2003، وأكدت على أن العملية بلغت مراجل جد متقدمة، في انتظار استلامها التي يرتقب أن تكون مع نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024، قبل أن تشير إلى قدرات تخزين الصوامع المعنية تصل إلى مليون و250 ألف طن.

ومباشرة عقب استلام الصوامع، سيشرع مجمع “أغروديف في تأجيرها لفائدة الديوان المهني الجزائري للحبوب.

ويأتي ذلك، بعد مرور أيام قليلة عن إعلان رئيس الجمهورية في أول مجلس للوزراء ترأس أشغاله بعد إقالة وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني واستخلافه بيوسف شرفة، عن تحويل مشاريع انجاز صوامع تخزين الحبوب إلى ولاة الجمهورية، بسبب التأخر الذي طال المشروع مع إعداد دراسة وافية حول الملف، تحت إشراف مباشر من وزارة الفلاحة، وكذا المتابعة الحثيثة والصارمة للموسم الفلاحي الحالي، بتكليف السادة الولاة بحملات تفتيش ومعاينة يومية للمساحات المزروعة، لتسهيل مهام الفلاحين.

كما شدد الرئيس، خلال الاجتماع الذي اكتسى طابعا فلاحيا، على أن توسيع طاقات التخزين يندرج ضمن السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي، داعيا إلى تشجيع الاستثمارات في مجال الفلاحة وفتح المجال للشراكات، بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي وتنويعه، ليكلف الوزير الأول ووزيري الداخلية والفلاحة بتسوية نهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية، مع نهاية جانفي 2024، ومنح عقود الملكية لأصحابها.