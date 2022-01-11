هذا موعد إطلاق أول هاتف أيفون في 2022

كشف أحدث تقرير أن أبل قد تعقد حدثها الأول لهذا العام في مارس أو أفريل. ويمكن أن تعلن عن أول أيفون لعام 2022، وهو iPhone SE التالي مع اتصال 5G.

وجاء في التقرير:”تستعد شركة أبل لأول حدث افتراضي لها في عام 2022. وسيُقام أول حدث افتراضي لشركة أبل في عام 2022 في غضون أشهر قليلة فقط. ومن المحتمل أن يُعقد في مارس أو أفريل، على حد علمي”.

ووفقًا للتقرير، سيكون iPhone SE القادم مركز جذب حدث أبل المفترض، وبالنسبة إلى التفاصيل الفنية. قيل إن iPhone SE الجديد سيأتي في الغالب مع ترقيات داخلية على سابقه مثل شريحة أكثر قوة. واتصال 5G وأنه قد يكون هناك بعض التغييرات على عناصر التصميم عند مقارنتها بسابقه، لكن ليس الكثير منهم.

فيما تشير التوقعات إلى أن الحدث الثاني لشركة أبل في عام 2022 هو WWDC في جوان.

ووفقًا للادعاءات السابقة للمحللين Ming-Chi Kuo و Ross Young، فإن iPhone SE 3 سيحتوي على شاشة LCD مقاس 4.7 بوصة. بتصميم مشابه لتصميم iPhone 8.

كما قال Kuo أن الهاتف سيحصل على ترقية من حيث مجموعة الشرائح والحصول على A15 Bionic مثل iPhone 13.

ومن المتوقع أيضًا أن يحصل iPhone SE 3 على زيادة في التخزين وقد يتم شحنه بخيار تخزين واحد. بسعة 128 جيغابايت هذه المرة.

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