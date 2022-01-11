هذا موعد إطلاق أول هاتف أيفون في 2022
كشف أحدث تقرير أن أبل قد تعقد حدثها الأول لهذا العام في مارس أو أفريل. ويمكن أن تعلن عن أول أيفون لعام 2022، وهو iPhone SE التالي مع اتصال 5G.
وجاء في التقرير:”تستعد شركة أبل لأول حدث افتراضي لها في عام 2022. وسيُقام أول حدث افتراضي لشركة أبل في عام 2022 في غضون أشهر قليلة فقط. ومن المحتمل أن يُعقد في مارس أو أفريل، على حد علمي”.
ووفقًا للتقرير، سيكون iPhone SE القادم مركز جذب حدث أبل المفترض، وبالنسبة إلى التفاصيل الفنية. قيل إن iPhone SE الجديد سيأتي في الغالب مع ترقيات داخلية على سابقه مثل شريحة أكثر قوة. واتصال 5G وأنه قد يكون هناك بعض التغييرات على عناصر التصميم عند مقارنتها بسابقه، لكن ليس الكثير منهم.
فيما تشير التوقعات إلى أن الحدث الثاني لشركة أبل في عام 2022 هو WWDC في جوان.
ووفقًا للادعاءات السابقة للمحللين Ming-Chi Kuo و Ross Young، فإن iPhone SE 3 سيحتوي على شاشة LCD مقاس 4.7 بوصة. بتصميم مشابه لتصميم iPhone 8.
كما قال Kuo أن الهاتف سيحصل على ترقية من حيث مجموعة الشرائح والحصول على A15 Bionic مثل iPhone 13.
ومن المتوقع أيضًا أن يحصل iPhone SE 3 على زيادة في التخزين وقد يتم شحنه بخيار تخزين واحد. بسعة 128 جيغابايت هذه المرة.
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بريطاني يشتري iPhone 13 عبر الأنترنت فتصله شوكولاطة بدلا منه
شعر رجل من المملكة المتحدة بصدمة كبيرة، بعد أن طل هاتف “iPhone 13 Pro Max” من متجر عبر الإنترنت، لكنه تلقى لمن ذلك ألواح الشوكولاطة ملفوفة فى ورق المرحاض.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الرجل يدعى “دانيال كارول”، طلب هاتف “iPhone 13 Pro Max” عبر موقع “Apple” الإلكتروني. ودفع مبلغ 1045 جنيهًا إسترلينيًّا في 2 ديسمبر، وتأخر موعد احصول على طلبيته مدة أسبوعين.
ويوم 17 ديسمبر ذهب دانيال كارول إلى مستودع شركة البريد السريع لاستلام طرده شخصيا. لكنه شعر بالفزع لرؤية ألواح الشوكولاتة في ورق المرحاض بدلاً من الأيفون.
كما شك حينها في حصول شيء خطأ عندما رأى أنه تم العبث بشريط الطرد. والأمر الذي زاد الطين بلة، أن ورق المرحاض كانت جودته سيئة ورائحته كريهة أيضًا.
وهذه الحادثة وقعت في السابق مع شاب تايلاندي، الذي إشترى أيفون 7 من على منصة التجارة الإلكترونية Lazada. كما تلقى بدلاً من ذلك مكتبًا بالحجم الكامل يشبه منتج “أبل“.
وقال الشاب التايلندي أنه لم يتحقق بدقة من جميع التفاصيل أثناء تقديم طلبه، حيث وجد ظاهريًا هاتف iPhone 7 بسعر رخيص.
وبعد انتشار الحادثتين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إستخدم رواد هذه المواقع هذا كمثال لتحذير الآخرين وخلق الوعي بشأن التسوق عبر الإنترنت.