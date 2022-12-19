هذا موعد إطلاق الإطار القانوني للصكوك الإسلامية

أعلن وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم الاثنين، أنه سيتم إطلاق الإطار القانوني و التنظيمي المنظم لسوق الصكوك الإسلامية خلال سنة 2023.

وخلال أشغال اليوم الإعلامي حول الحصيلة و الآفاق المستقبلية للصيرفة الإسلامية. دعا المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة الإسلامية لتحقيق الشمول المالي.

كما أكد الوزير بقوله “تعتزم الوزارة وضع الاطار القانوني والتنظيمي الاشرافي لسوق الصكوك الاسلامية. في أجل لا يتعدى سنة 2023, وذلك من أجل خلق بيئة مواتية لنمو وتطوير الصناعة المالية الاسلامية في الجزائر”.

كما أضاف كسالي انه فضلا عن إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك. تم اصدار المرسوم التنفيذي الخاص بالتأمين التكافلي الذي سمح بإنشاء شركتين عموميتين تمارسان “حصريا” عمليات التأمين التكافلي. إضافة لفتح خمس شبابيك على مستوى شركات التأمين التقليدية مخصصة لهذا النوع من التأمين.

وبعدما ثمن الانجازات المعتبرة المحققة “في ظرف زمني وجيز” من أجل اطلاق الصيرفة الإسلامية. لفت الوزير الى انه سيتم في إطار تعديل قانون النقد والقرض. إدراج فصل مخصص للصيرفة الاسلامية والذي سيمثل التثبيت القانوني للصيرفة الاسلامية.

كما شدد في ذات السياق أن توفير منتجات و خدمات الصيرفة الإسلامية. جاءت استجابة لطلبات المواطنين في تنويع مصادر التمويل والادخار وهو ما سينعكس ايجابا على تطوير الاقتصاد الوطني.

294 شباك يقدم منتجات الصيرفة الاسلامية

كما أعطى كسالي حصيلة عن نشاط الصيرفة الاسلامية على مستوى البنوك العمومية منذ اطلاقه، وإلى غاية نهاية شهر أوت 2022.

وتم إحصاء 294 شباك يقدم منتجات الصيرفة الاسلامية، وكذا 66.217 حساب. في حين بلغت قيمة الودائع 49 مليار دينار مقابل تمويلات بقيمة 5 مليار دينار.