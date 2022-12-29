هذا موعد إطلاق خط “جيجل – مرسيليا”

كشف وزير النقل كمال بلجود، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، موعد إطلاق الخط الجوي الذي يربط بين مطار فرحات عباس (جيجل) ومرسيليا (فرنسا).

وخلال جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بمجلس الامة، ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح بلجود أن خط جوي جيجل-مارسيليا سيفتتح في مارس 2023 بمعدل رحلتين في الأسبوع، وسيسمح بتلبية طلب الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا.

وتابع الوزير قائلا أن فتح هذا الخط الجوي “سيتم تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتضمنة تنشيط الملاحة الجوية انطلاقا من المطارات الداخلية باعتبارها هياكل استراتيجية قادرة على بعث حركات الطيران الجوي”.

وبالنسبة للرحلات الداخلية، أضاف المسؤول الأول عن قطاع النقل في البلاد، ان الشركة تشغل سبعة رحلات جوية تربط مطار جيجل بمطار العاصمة هواري بومدين، مشيرا انه سيتم تدعيم هذا الخط برحلتين إضافيتين شهر جانفي المقبل لترتفع بذلك إلى تسعة رحلات في الأسبوع.

وفي الآخير، طمأن بلجود حول العودة لمعدل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية لما قبل وباء كوفيد 19 مع تكثيف رحلات العمرة والرحلات الجوية ذات الطابع السياحي.