هذا موعد إعدام قاتل نيرة أشرف

كشف الإعلام المصري عن موعد تنفيذ حكم الإعدام على قاتل نيرة أشرف. خاصة بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض برفض الطعن المقدم وتأييد إعدام قاتل طالبة جامعة المنصورة.

وجاء في المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية المصري إنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا. وُجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية من خلال وزير العدل. ويتم تنفيذ حكم الإعدام خلال 14 يومًا، وذلك في حالة عدم صدور أمر بالعفو أو إبداله.

وبإمكان أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. من الحضور وقت تنفيذ حكم الإعدام، وإذا رغب المتهم في إبداء أي أقوال. فيجب تحرير محضر بها من قبل وكيل النائب العام.

ويوجد 4 أشخاص يمكنهم حضور تنفيذ عقوبة الإعدام كما نص المشرع فى المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. على إجراء خاص فى تنفيذ العقوبة فى أحد السجون العمومية. بحضور أحد وكلاء النائب العام وطبيب السجن أو أى طبيب آخر ينتدبه السجن.

ومن ضمن المصرح لهم بحضور تنفيذ عقوبة الإعدام مأمور السجن. بالإضافة لمحامي المتهم وممثل عن الجهة الدينية حسب ديانة المحكوم عليه.

وطالبت أسرة نيرة أشرف فتاة المحلة التي قتلها زميلها وقضت محكمة النقض في مصر بتأييد إعدامه. بتنفيذ حكم الإعدام علناً وإذاعته على الهواء مباشرة.