هذا موعد إفتتاح المستشفى ” الجزائري القطري الألماني”

قال المهندس محمد بن بدر السادة الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار القابضة و رئيس مجلس ادارة الشركة الجزائرية القطرية لخدمات الرعاية الصحة، أن المستشفى الجزائري القطري الألماني سيكون صرحا طبيا مصمما بمعايير عالمية، وسيتم افتتاحه سنة 2026.

وأضاف المهندس محمد بن بدر خلال انطلاق الأعمال التمهيدية لمشروع مستشفى الجزائري القطري الألماني، أن المشروع سيقدم خدمات طبية متطورة الحد من سفر المرضى الجزائريين إلى الخارج. كما جاء ترجمة لتوجيهات رئيسا البلدين والتعاون المتبادل في عديد المجالات وكذا تعزيز أواصر الاخوة بين البلدين.

كما أشار المهندس، إلى أن المستشفى سيفتتح سنة 2026 ويضم 300 سرير و30 وحدة عناية، 15 غرفة عمليات، 40 غرفة خارجية وطاقم طبي كفؤ ومتطور.