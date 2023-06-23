هذا موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

حدّدت مديريات الشؤون الدينية عبر الوطن مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك هذه السنة.

وستقام صلاة عيد الاضحى بولاية الجزائر العاصمة على الساعة السادسة والنصف صباحا حسب مديرية الشؤون الدينية.

كما ستقام صلاة العيد بولايات وهران، عين الدفلى، البيض و معسكر على الساعة 6:30 صباحا.

بينما ستكون صلاة العيد بولاية بومرداس والأغواط وبجاية على الساعة السادسة والربع صباحا، 6:15 سا.

في حين ستقام صلاة عيد الأضحى بولاية تبسة على الساعة 05:45 . وفي ولاية عين تموشنت ستقام الصلاة على 07:00 صباحا.