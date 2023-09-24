هذا موعد إنتاج أدوية السرطان في الجزائر

كشف رئيس المرصد الوطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية، الدكتور رضا بلقاسمي، اليوم الأحد، أنه سيتم الشروع في إنتاج أدوية السرطان بالجزائر قبل نهاية السنة الجارية.

وقال بلقاسمي للقناة الأولى أن “هناك 6 مشاريع لإنتاج أدوية معالجة السرطان ستدخل حيز الخدمة بصفة نهائية مع نهاية العام الجاري، بقدرات إنتاجية كبيرة”.

كما أضاف أن “وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني وخلال خرجاته الميدانية كان دائما يسلط الضوء على ضرورة تسليم هذه المشاريع. قبل نهاية هذه السنة الجارية”. “التي ستسمح بتلبية حاجيات السوق الوطنية”. مشيرا إلى أن “البعض من هذه المشاريع تملك إمكانيات التصدير، خاصة إلى السوق الإفريقية”.

وفي سياق متصل، افاد بلقاسمي أنه “بحلول 2024 سيتم القضاء بنسبة كبيرة على الاضطرابات التي عرفها سوق أدوية معالجة السرطان”. مردفا أن “هذه المشاريع ستسمح بالاستغناء عن برامج الاستيراد بدون المساس بالوفرة وعدم إحداث توترات حول توفير هذه الأدوية”.

وفي المقابل، أشار المتحدث ذاته، إلى أن “هناك تحسن في توفر الأدوية بعد جائحة كوفيد 19 بفضل المجهودات التي قامت بها الوزارة مع المتعاملين الصيدلانيين”. “من أجل ضبط السوق ورفع الطاقات الإنتاجية من أجل ضمان السيادة الصحية”.

دخول 3 وحدات جديدة حيز الإنتاج قريبا