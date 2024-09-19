هذا موعد إنطلاق إنجاز مشروع مصنع حليب الأطفال الرضع بالجزائر

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة شركة “بلدنا” القطرية، معتز محمد رسلان الخياط. والذي تطرق معه إلى مشروع إنجاز مصنع حليب الأطفال الرضع.

وأكد عون خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة. بحضور الوفد المرافق لرئيس مجلس إدارة بلدنا وكذا السفير القطري لدى الجزائر، عبد العزيز نعمة. على أهمية هذا المشروع الحيوي. مشددا على ضرورة الاستجابة للمعايير الدولية المتعلقة بالجودة في هذا المجال.

وفي السياق ذاته أكد الوزير استعداد القطاع لمرافقة المشروع. وتقديم كل الدعم والتسهيلات لإنجاحه بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.

من جهة أخرى أشاد علي عون بالعلاقات الثنائية بين الجزائر وقطر والتي “ستعزز أكثر من خلال تجسيد مشاريع أخرى. في مجال الصناعات الصيدلانية، الحديد والصلب، مواد التغليف وغيرها”.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة لشركة “بلدنا” عن “ارتياحه لمدى تقدم العلاقات الجزائرية-القطرية في مجال الصناعة. لا سيما فيما يخص مشروع إنجاز مصنع حليب الأطفال الرضع. والذي سينطلق بعد الإمضاء على مذكرة تفاهم عشية اليوم الخميس”.

كما رحب الطرف القطري بفكرة توسيع التعاون في قطاع الصناعة إلى مجالات أخرى.