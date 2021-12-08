هذا موعد إنطلاق المراجعة الدورية للقوائم الإنتخابية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن فترة المراجعة الدورية للقوائم الإنتخابية ستفتتح يوم الأحد 12 ديسمبر. وستستمر إلى غاية الخميس 16 ديسمبر 2022.

وحسب بيان للسلطة، فقد دعت المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الإنتخابية والبالغين 18 سنة يوم 31 ديسمبر 2021 إلى طلب تسجيل أنفسهم ببلدية محل إقامتهم. على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية التي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

كما أكدت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام المواد 62 و65 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 10 مارس 2021. والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.

وأضاف البيان، أن الناخبات والناخبين الذين غيرو مقر إقامتهم عليهم أن يتقربو من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية ببلدية مقر إقامتهم الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم. حيث يجب أن يرفق طلب التسجيل في القوائم الإنتخابية البلدية بوثيقة اثبات هوية المعني وأخرى تثبت محل الإقامة.

كما تبقى مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية مفتوحة طيلة الأيام المحددة. من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف.

أما بالنسبة للمواطنين والمواطنات المقيمين في الخار

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