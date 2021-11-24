هذا موعد إنطلاق تسجيلات إمتحاني البيام والباك

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن التسجيلات الخاصة بإمتحانات البكالوريا والبيام. ستكون بداية من يوم الأحد المقبل إلى غاية الخميس 23 ديسمبر التسجيلات

وحسب بيان لوزارة التربية، فإن كافة التلاميذ المتمدرسين في المؤسسات التربوية والتعليم العمومي والخاصة المقبلين على اجتياز شهادتي “التعليم المتوسط” و”البكالوريا” والمترشحين الأحرار، يمكنهم التسجيل إنطلاقا من يوم الأحد 28 نوفمبر 2021 إلى غاية يوم الخميس 23 ديسمبر 2021.

وأضاف البيان، أنه بالنسبة للمترشحين المتمدرسين ستنطلق العملية في المؤسسات التربوية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية. حيث يقوم مديرو المؤسسات بتسجيل تلاميذهم المعنيين بهذين الإمتحانين. ويهدف الإجراء إلى التخفيف من معاناة التلاميذ وأوليائهم. بالإضافة كذلك إلى إعفائهم من مشقة تحمل عبئ التسجيل بأنفسهم وكل ما كان يعتريه من صعوبات وأخطاء.

كما تتكفل المؤسسة التعليمية بعملية تسجيل التلاميذ دون إقحامهم في ذلك.

وأضاف المصدر، أن هذا الإجراء بات ممكنا بفضل النظام المعلوماتي لقطاع التربية في إطار تسخيره لتحسين الخدمة العمومية. كما يدخل في إطار التوسيع التدريجي والمستمر للخدمات التي يوفرها نتاج الأداء المسؤول والملتزم لجميع القائمين على تسيير المؤسسات التربوية للمرحلتين التعليميتين لا سيما التحيين الآلي للمهعلومات

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار ستنطلق عملية التسجيل عبر موقعي الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.

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وقد نشرت وزارة التربية الوطنية. رزنامة الامتحانات الفصلية للسنة الدراسية 2021/2022.

وقالت وزارة التربية في بيان لها، أنه تم تحديد إختبارات الفصل الأول للإبتدائي من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، بينما إختبارات الفصل الثاني للإبتدائي من 1 إلى 10 مارس 2022 ، في حين إختبارات الفصل الثالث ابتداء من 22 ماي 2022

فيما تجرى إختبارات الفصل الأول للمتوسط من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر ، وإختبارات الفصل الثاني من 27 فيفري 2022 إلى 3 مارس ، بينما إختبارات الفصل الثالث ابتداء من 22 ماي 2022

أما فيما يخص إختبارات الفصل الأول للثانوي فستجرى من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، وإختبارات الفصل الثاني من 27 فيفري 2022 إلى 3 مارس ، في حين إختبارات الفصل الثالث ابتداء من 22 ماي 2022.