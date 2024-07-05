هذا موعد إنطلاق “SOLDE” للفترة الصيفية

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، بأن الفترة الصيفية للممارسة البيع بالتخفيض تنطلق في الفترة من 26 جويلية إلى غاية 13 سبتمبر 2024.

ودعت الوزارة، عبر بيان لها، الأعوان الاقتصاديين إلى اغتنام هذه الفرصة والانطلاق في ممارسة نشاط البيع بالتخفيض خلال هذه الفترة.

كما تدعوهم لتفعيلها والمساهمة الفعالة في انجاحها، كما تحثهم على تطبيق أسعار مخفضة وتنافسية.

وأشارت الوزارة، أنه على الراغبين في الحصول على رخصة ممارسة هذا النوع من البيع، التقدم الى مصالح مديريات التجارة وترقية الصادرات الولائية المختصة إقليميا مصحوبين بملف يحتوي على الوثائق التالية:

نسخة من مستخرج السجل التجاري، أو عند الاقتضاء نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف.

قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها، وقائمة تبين التخفيضات في الأسعار المقرر تطبيقها وكذا الأسعار المشهرة سابقا.

هذا وتبقى مصالح الوزارة، الإدارة المركزية، المديريات الجهوية، والمديريات الولائية في خدمتكم. من أجل التكفل بكل طلب استعلام أو توضيح أو زيارة الموقع الالكتروني www.commerce.gov.dz .