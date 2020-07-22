هذا موعد اجتماع اللجنة الحكومية للتعاون العسكري الجزائرية-الروسية

شدّد وزير الخارجية الروسي، سيرقي لافروف، اليوم الأربعاء، على أهمية وفعالية اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والعلمي والفني مع الجزائر، علما أنها تساعد في دفع التعاون التجاري والاقتصادي إلى الأمام.

وخلال ندوة صحفية مشتركة بين وزير الخارجية صبري بوقادوم ونظيره الروسي، كشف لافروف عن اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الجزائرية بعد القضاء على جائحة كورونا، واللجنة الحكومية للتعاون العسكري والتي من المفترض أن تنعقد دورتها الجديدة في النصف الثاني من السنة الجارية.

واتفق الطرفان على ضرورة رفع التنسيق بين وزارتي الخارجية بين البلدين، والتوقيع على اتفاقيات من بينها اتفاقية الاستخدام السلمي للفضاء ومكافحة الإجرام المنظم وتبادل افتتاح المراكز الثقافية والشهادات التعليمية في البلدين.