هذا موعد اختبارات الفصل الثالث

لم تعد تفصلنا سوى أسابيع قليلة عن انتهاء الموسم الدراسي 2023-2024. حيث سيتم الشروع في الفروض بداية من الأسبوع القادم. فيما سينطلق امتحان البكالوريا التجريبي في الفترة الممتدة من 12 إلى 16 ماي القادم.

وبالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي، فإن الاختبارات الخاصة بالفصل الثالث ستنطلق من من 26 إلى 30 ماي 2024. أما مرحلة التعليم المتوسط بالنسبة لسنوات الأولى والثانية والثالثة، ستنطلق من الفترة الممتدة من 19 إلى 23 ماي 2024.

فيما يكون اختبار مستوى السنة الرابعة متوسط في الفترة الممتدة من 12 إلى 16 ماي 2024، أما في مرحلة التعليم الثانوي بالنسبة لسنوات الأولى والثانية ستكون من 19 إلى 23 ماي.